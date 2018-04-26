Президент Казахстана считает важным решить кризис в Армении путем диалога

Акции против избрания возглавляющего страну с 2008 года Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. В рамках новой парламентской республики (с 9 апреля) премьер фактически возглавляет страну. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации и 17 апреля объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении 17 апреля избрал Саргсяна на пост председателя правительства. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста.

По данным пресс-службы казахстанского лидера, состоялся телефонный разговор Назарбаева с президентом Армении Арменом Саркисяном

"В ходе беседы главы государств обменялись мнением о текущей внутриполитической ситуации в Армении. Нурсултан Назарбаев пожелал мира и спокойствия дружественному народу Армении, а также отметил важность решения сложившегося кризиса путем диалога всех вовлеченных сторон в соответствии с конституцией Армении и на основе верховенства права", — говорится в сообщении пресс-службы.

Разговор состоялся по инициативе армянской стороны, уточнили в пресс-службе.