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Президент Казахстана считает важным решить кризис в Армении путем диалога
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Президент Казахстана считает важным решить кризис в Армении путем диалога 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
АСТАНА, 26 апр — РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает важным решить кризис в Армении путем диалога всех вовлеченных сторон.
Акции против избрания возглавляющего страну с 2008 года Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. В рамках новой парламентской республики (с 9 апреля) премьер фактически возглавляет страну. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации и 17 апреля объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении 17 апреля избрал Саргсяна на пост председателя правительства. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста.
По данным пресс-службы казахстанского лидера, состоялся телефонный разговор Назарбаева с президентом Армении Арменом Саркисяном.
"В ходе беседы главы государств обменялись мнением о текущей внутриполитической ситуации в Армении. Нурсултан Назарбаев пожелал мира и спокойствия дружественному народу Армении, а также отметил важность решения сложившегося кризиса путем диалога всех вовлеченных сторон в соответствии с конституцией Армении и на основе верховенства права", — говорится в сообщении пресс-службы.
Разговор состоялся по инициативе армянской стороны, уточнили в пресс-службе.
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