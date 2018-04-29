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Пашинян назвал своим приоритетом ориентир на Россию
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Пашинян назвал своим приоритетом ориентир на Россию 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Русская Весна
Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян рассказал российским парламентариям на встрече в Ереване, что намерен отдать приоритет отношениям с Россией во внешней политике. По словам Пашиняна, Армения по-прежнему заинтересована в участи в ОДКБ и охране границы российскими пограничниками. Как рассказал глава российской делегации зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, «встреча прошла успешно».
В воскресенье президент Армении Армен Саркисян заявил в интервью BBC News, что акции оппозиции вызваны многолетними проблемами в стране. Саркисян основными причинами недовольства населения назвал коррупцию, социальную несправедливость и недостаток диалога между властью и гражданами, пишет РИА Новости.
Саркисян назвал уход в отставку только что избранного премьер-министра Армении Сержа Саргсяна смелым поступком. В целом, Саркисян рад, что в Армении есть «смелые и гордые граждане».
Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция обвинила экс-президента Сержа Саргсяна в неэффективном управлении.
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