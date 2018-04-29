Пашинян назвал своим приоритетом ориентир на Россию

Саркисян назвал уход в отставку только что избранного премьер-министра Армении Сержа Саргсяна смелым поступком. В целом, Саркисян рад, что в Армении есть «смелые и гордые граждане».

Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция обвинила экс-президента Сержа Саргсяна в неэффективном управлении.