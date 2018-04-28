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Минюст Армении призвал разрешить политический кризис путем консенсуса
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Минюст Армении призвал разрешить политический кризис путем консенсуса 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ЕРЕВАН, 28 апр — РИА Новости. Исполняющий обязанности министра юстиции Армении Давид Арутюнян заявил, что сложившуюся в стране ситуацию надо решать лишь политическими методами в условиях консенсуса.
"В стране сложилась сложная ситуация, и она должна быть разрешена политическими средствами в условиях консенсуса. Власти делают все для мирного урегулирования проблемы", — сказал Арутюнян журналистам.
По его словам, иное решение чревато опасными последствиями, в частности повторением уличных акций протеста.
Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера, обвинив его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.
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