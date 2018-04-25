МИД: РФ надеется, что все политические силы в Армении проявят готовность к диалогу 

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что все политические силы в Армении проявят ответственность и готовность к конструктивному диалогу. Об этом заявили в среду в МИД РФ.
"Продолжаем внимательно следить за развитием внутриполитической обстановки в Армении, с которой нас связывают исторические традиции дружбы, масштабное разностороннее сотрудничество и отношения союзнического взаимодействия", — отметили в министерстве.
"Надеемся, что ситуация будет развиваться исключительно в правовом, конституционном поле, а все политические силы проявят ответственность и готовность к конструктивному диалогу. Убеждены, что скорейшее возвращение жизни в стране в нормальное русло и восстановление общественного согласия отвечают коренным интересам братской Армении", — подчеркнули в дипведомстве.
Президент Армении Армен Саркисян объявил в среду, что начинает консультации с политическими партиями для поиска путей выхода страны из кризиса. В понедельник премьер Армении Серж Саргсян подал в отставку под давлением массовых выступлений оппозиции по всей стране. Во главе протестных акций стоит депутат парламента от блока «Елк» Никол Пашинян. На среду были запланированы переговоры Пашиняна с и. о. премьера страны Кареном Карапетяном, но встречу отменили.