Глава Нагорного Карабаха заявил Пашиняну о необходимости диалога

"Во вторник в Ереване президент Республики Арцах Бако Саакян встретился с основателем партии «Гражданский договор» Николом Пашиняном. На встрече была затронута внутриполитическая ситуация в Армении. Саакян подчеркнул необходимость решения всех спорных вопросов путем диалога и в рамках закона, а также сохранения стабильности в стране", — говорится в сообщении, размещенном на сайте президента НКР.

Ранее пресс-секретарь возглавляемой Пашиняном партии Тигран Авинян заявил РИА Новости, что запланированные в среду переговоры между оппозиционером и врио премьера Кареном Карапетяном отменены. Когда они состоятся, пока неизвестно, добавил он.

Пашинян заявлял, что на переговорах должны были обсуждаться вопросы передачи власти без потрясений после объявленной отставки Саргсяна. Он отметил, что оппозиция добивается избрания премьером кандидата от народа, формирования временного правительства и проведения внеочередных парламентских выборов.

Акции против избрания экс-президента Армении Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. 23 апреля Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер-министр.