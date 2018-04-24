Президент Туркменистана находится с государственным визитом в Узбекистане

По итогам переговоров президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписали Совместное заявление. Подписаны также 15 документов о сотрудничестве.

На брифинге Ш. Мирзиеев отметил, что на переговорах всесторонне обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. «Нерешенных вопросов не осталось, по всем направлениям достигнуто взаимопонимание. На этой основе мы наметили перспективы дальнейшего развития партнерства между нашими странами», — подчеркнул глава Узбекистана. —0—