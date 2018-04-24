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Президент Туркменистана находится с государственным визитом в Узбекистане
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Президент Туркменистана находится с государственным визитом в Узбекистане 

ИА Синьхуа 58 минут назад
Фото: Вестник Кавказа
Ташкент, 23 апреля /Синьхуа/ — Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сегодня прибыл с двухдневным государственным визитом в Узбекистан.
По итогам переговоров президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписали Совместное заявление. Подписаны также 15 документов о сотрудничестве.
На брифинге Ш. Мирзиеев отметил, что на переговорах всесторонне обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. «Нерешенных вопросов не осталось, по всем направлениям достигнуто взаимопонимание. На этой основе мы наметили перспективы дальнейшего развития партнерства между нашими странами», — подчеркнул глава Узбекистана. —0—
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