В РУДН встретились министры образования и науки стран СНГ 

Совет по сотрудничеству в области образования стран прошел в Обручевском районе.
Министры образования и науки Белоруссии, Кыргызстана, Таджикистана, а также представители Казахстана и Армении рассмотрели 11 вопросов повестки дня. По итогам заседания утверждены: положение о Международном фестивале педагогического мастерства, положение о Комиссии в области обеспечения качества образования государств — участников Содружества, состав Комиссии в области обеспечения качества образования государств — участников СНГ, одобрен план работы Совета по сотрудничеству в области образования государств — участников СНГ на 2019–2020 годы. Особое внимание было уделено функционированию Сетевого университета СНГ.