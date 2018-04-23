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В РУДН встретились министры образования и науки стран СНГ
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В РУДН встретились министры образования и науки стран СНГ 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
Совет по сотрудничеству в области образования стран прошел в Обручевском районе.
Министры образования и науки Белоруссии, Кыргызстана, Таджикистана, а также представители Казахстана и Армении рассмотрели 11 вопросов повестки дня. По итогам заседания утверждены: положение о Международном фестивале педагогического мастерства, положение о Комиссии в области обеспечения качества образования государств — участников Содружества, состав Комиссии в области обеспечения качества образования государств — участников СНГ, одобрен план работы Совета по сотрудничеству в области образования государств — участников СНГ на 2019–2020 годы. Особое внимание было уделено функционированию Сетевого университета СНГ.
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