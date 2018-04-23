Три дня без виз: Казахстан упростил визовый режим с Индией

Гражданам Индии , которые следуют транзитом через Казахстан , не понадобится разрешительный документ для пересечения границы, сообщает «МИР 24».

Тбилиси, Власти республики ввели 72-часовой безвизовый режим для пассажиров из Дели , которые направляются в Москву Бишкек , а также Лондон и Париж.

Отметим, что въезд без визы в течение трех суток уже действует для граждан Китая , а для подданных 67 стран виза в Казахстан вообще не нужна.

Власти страны рассчитывают, что подобный шаг позволит привлечь больше иностранных гостей и повысить долю туризма в ВВП до 8%. В последние годы в Казахстане вырос и внутренний туризм.

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