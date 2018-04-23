Три дня без виз: Казахстан упростил визовый режим с Индией 

Гражданам Индии, которые следуют транзитом через Казахстан, не понадобится разрешительный документ для пересечения границы, сообщает «МИР 24».
Власти республики ввели 72-часовой безвизовый режим для пассажиров из Дели, которые направляются в Москву, Тбилиси, Бишкек, а также Лондон и Париж.
Отметим, что въезд без визы в течение трех суток уже действует для граждан Китая, а для подданных 67 стран виза в Казахстан вообще не нужна.
Власти страны рассчитывают, что подобный шаг позволит привлечь больше иностранных гостей и повысить долю туризма в ВВП до 8%. В последние годы в Казахстане вырос и внутренний туризм.
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