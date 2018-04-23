Ещё
Три дня без виз: Казахстан упростил визовый режим с Индией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Три дня без виз: Казахстан упростил визовый режим с Индией 

Мир24 29 минут назад
Фото: Мир24
Гражданам Индии, которые следуют транзитом через Казахстан, не понадобится разрешительный документ для пересечения границы, сообщает «МИР 24».
Власти республики ввели 72-часовой безвизовый режим для пассажиров из Дели, которые направляются в Москву, Тбилиси, Бишкек, а также Лондон и Париж.
Отметим, что въезд без визы в течение трех суток уже действует для граждан Китая, а для подданных 67 стран виза в Казахстан вообще не нужна.
Власти страны рассчитывают, что подобный шаг позволит привлечь больше иностранных гостей и повысить долю туризма в ВВП до 8%. В последние годы в Казахстане вырос и внутренний туризм.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
МИД: Предстоящий визит Бердымухамедова в Узбекистан – историческое событие Серж Саргсян призвал оппозицию к диалогу Лукашенко призвал белорусов пить вино, а не «за раз по литру водки»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генсек ООН объявил о начале новой холодной войны236
Страны G7 приготовили жесткое заявление в адрес РФ477
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России88
Масляков резко пригрозил Светлакову294
1900 тонн: вся правда о золотом запасе России241
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:24
Церковный звонарь в Голландии исполнил хиты Avicii на колоколах: видео
Шоу-бизнес
03:27
Все поваленные ураганом деревья убрали
Новости Москвы Погода
00:15
Волочкова и Валерия помирились
Шоу-бизнес
00:56
Дуров попросил навести порядок
Интернет Наука и техника
02:01
Голубоглазый блондин: Харатьян показал сына
Шоу-бизнес
00:32
Почему Дорошина умирала в полном одиночестве
Шоу-бизнес
06:11
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение