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Шойгу прибыл в Китай
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Шойгу прибыл в Китай 

RT на русском 1 час назад
Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Пекин, где примет участие в совещании глав военных ведомств стран-участниц ШОС.
«Руководители оборонных ведомств России, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря министра Россияну Марковскую.
По её словам, стороны обсудят совместные меры по консолидации усилий для адекватного реагирования на новые вызовы и угрозы в зоне ответственности ШОС.
Планируется, что участники совещания также откроют Пятый международный военно-музыкальный фестиваль государств-членов ШОС «Труба мира».
RT на русском: последние новости
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