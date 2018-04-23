Шойгу прибыл в Китай

По её словам, стороны обсудят совместные меры по консолидации усилий для адекватного реагирования на новые вызовы и угрозы в зоне ответственности ШОС.

Планируется, что участники совещания также откроют Пятый международный военно-музыкальный фестиваль государств-членов ШОС «Труба мира».