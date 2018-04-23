В Беларуси прошел республиканский субботник

Минск , 22 апреля / Синьхуа / — 21 апреля жители белорусского агрогородка Снов приняли участие в добровольной работе по благоустройству дворцово-паркового ансамбля Рдултовских в 130 км от Минска. Волонтеры убрали опавшие листья и ветки, вырубили засохшие деревья в старинном парке, расчистили дорожки. Дворцово-парковый ансамбль Рдултовских — памятник архитектуры классицизма начала XIX века.

Минск, 22 апреля /Синьхуа/ — 21 апреля жители белорусского агрогородка Снов приняли участие в добровольной работе по благоустройству дворцово-паркового ансамбля Рдултовских в 130 км от Минска. Волонтеры убрали опавшие листья и ветки, вырубили засохшие деревья в старинном парке, расчистили дорожки. Дворцово-парковый ансамбль Рдултовских — памятник архитектуры классицизма начала XIX века.

Минск, 22 апреля /Синьхуа/ — 21 апреля жители белорусского агрогородка Снов приняли участие в добровольной работе по благоустройству дворцово-паркового ансамбля Рдултовских в 130 км от Минска. Волонтеры убрали опавшие листья и ветки, вырубили засохшие деревья в старинном парке, расчистили дорожки. Дворцово-парковый ансамбль Рдултовских — памятник архитектуры классицизма начала XIX века.

Минск, 22 апреля /Синьхуа/ — 21 апреля жители белорусского агрогородка Снов приняли участие в добровольной работе по благоустройству дворцово-паркового ансамбля Рдултовских в 130 км от Минска. Волонтеры убрали опавшие листья и ветки, вырубили засохшие деревья в старинном парке, расчистили дорожки. Дворцово-парковый ансамбль Рдултовских — памятник архитектуры классицизма начала XIX века.

Минск, 22 апреля /Синьхуа/ — 21 апреля жители белорусского агрогородка Снов приняли участие в добровольной работе по благоустройству дворцово-паркового ансамбля Рдултовских в 130 км от Минска. Волонтеры убрали опавшие листья и ветки, вырубили засохшие деревья в старинном парке, расчистили дорожки. Дворцово-парковый ансамбль Рдултовских — памятник архитектуры классицизма начала XIX века.

Минск, 22 апреля /Синьхуа/ — 21 апреля жители белорусского агрогородка Снов приняли участие в добровольной работе по благоустройству дворцово-паркового ансамбля Рдултовских в 130 км от Минска. Волонтеры убрали опавшие листья и ветки, вырубили засохшие деревья в старинном парке, расчистили дорожки. Дворцово-парковый ансамбль Рдултовских — памятник архитектуры классицизма начала XIX века.

Минск, 22 апреля /Синьхуа/ — 21 апреля жители белорусского агрогородка Снов приняли участие в добровольной работе по благоустройству дворцово-паркового ансамбля Рдултовских в 130 км от Минска. Волонтеры убрали опавшие листья и ветки, вырубили засохшие деревья в старинном парке, расчистили дорожки. Дворцово-парковый ансамбль Рдултовских — памятник архитектуры классицизма начала XIX века.

Минск, 22 апреля /Синьхуа/ — 21 апреля жители белорусского агрогородка Снов приняли участие в добровольной работе по благоустройству дворцово-паркового ансамбля Рдултовских в 130 км от Минска. Волонтеры убрали опавшие листья и ветки, вырубили засохшие деревья в старинном парке, расчистили дорожки. Дворцово-парковый ансамбль Рдултовских — памятник архитектуры классицизма начала XIX века.

Минск, 22 апреля /Синьхуа/ — 21 апреля жители белорусского агрогородка Снов приняли участие в добровольной работе по благоустройству дворцово-паркового ансамбля Рдултовских в 130 км от Минска. Волонтеры убрали опавшие листья и ветки, вырубили засохшие деревья в старинном парке, расчистили дорожки. Дворцово-парковый ансамбль Рдултовских — памятник архитектуры классицизма начала XIX века.

Минск, 22 апреля /Синьхуа/ — 21 апреля жители белорусского агрогородка Снов приняли участие в добровольной работе по благоустройству дворцово-паркового ансамбля Рдултовских в 130 км от Минска. Волонтеры убрали опавшие листья и ветки, вырубили засохшие деревья в старинном парке, расчистили дорожки. Дворцово-парковый ансамбль Рдултовских — памятник архитектуры классицизма начала XIX века.

Минск, 22 апреля /Синьхуа/ — 21 апреля жители белорусского агрогородка Снов приняли участие в добровольной работе по благоустройству дворцово-паркового ансамбля Рдултовских в 130 км от Минска. Волонтеры убрали опавшие листья и ветки, вырубили засохшие деревья в старинном парке, расчистили дорожки. Дворцово-парковый ансамбль Рдултовских — памятник архитектуры классицизма начала XIX века.