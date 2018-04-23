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В Беларуси прошел республиканский субботник
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В Беларуси прошел республиканский субботник 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Минск, 22 апреля /Синьхуа/ — 21 апреля жители белорусского агрогородка Снов приняли участие в добровольной работе по благоустройству дворцово-паркового ансамбля Рдултовских в 130 км от Минска. Волонтеры убрали опавшие листья и ветки, вырубили засохшие деревья в старинном парке, расчистили дорожки. Дворцово-парковый ансамбль Рдултовских — памятник архитектуры классицизма начала XIX века.
Минск, 22 апреля /Синьхуа/ — 21 апреля жители белорусского агрогородка Снов приняли участие в добровольной работе по благоустройству дворцово-паркового ансамбля Рдултовских в 130 км от Минска. Волонтеры убрали опавшие листья и ветки, вырубили засохшие деревья в старинном парке, расчистили дорожки. Дворцово-парковый ансамбль Рдултовских — памятник архитектуры классицизма начала XIX века.
Минск, 22 апреля /Синьхуа/ — 21 апреля жители белорусского агрогородка Снов приняли участие в добровольной работе по благоустройству дворцово-паркового ансамбля Рдултовских в 130 км от Минска. Волонтеры убрали опавшие листья и ветки, вырубили засохшие деревья в старинном парке, расчистили дорожки. Дворцово-парковый ансамбль Рдултовских — памятник архитектуры классицизма начала XIX века.
Минск, 22 апреля /Синьхуа/ — 21 апреля жители белорусского агрогородка Снов приняли участие в добровольной работе по благоустройству дворцово-паркового ансамбля Рдултовских в 130 км от Минска. Волонтеры убрали опавшие листья и ветки, вырубили засохшие деревья в старинном парке, расчистили дорожки. Дворцово-парковый ансамбль Рдултовских — памятник архитектуры классицизма начала XIX века.
Минск, 22 апреля /Синьхуа/ — 21 апреля жители белорусского агрогородка Снов приняли участие в добровольной работе по благоустройству дворцово-паркового ансамбля Рдултовских в 130 км от Минска. Волонтеры убрали опавшие листья и ветки, вырубили засохшие деревья в старинном парке, расчистили дорожки. Дворцово-парковый ансамбль Рдултовских — памятник архитектуры классицизма начала XIX века.
Минск, 22 апреля /Синьхуа/ — 21 апреля жители белорусского агрогородка Снов приняли участие в добровольной работе по благоустройству дворцово-паркового ансамбля Рдултовских в 130 км от Минска. Волонтеры убрали опавшие листья и ветки, вырубили засохшие деревья в старинном парке, расчистили дорожки. Дворцово-парковый ансамбль Рдултовских — памятник архитектуры классицизма начала XIX века.
Минск, 22 апреля /Синьхуа/ — 21 апреля жители белорусского агрогородка Снов приняли участие в добровольной работе по благоустройству дворцово-паркового ансамбля Рдултовских в 130 км от Минска. Волонтеры убрали опавшие листья и ветки, вырубили засохшие деревья в старинном парке, расчистили дорожки. Дворцово-парковый ансамбль Рдултовских — памятник архитектуры классицизма начала XIX века.
Минск, 22 апреля /Синьхуа/ — 21 апреля жители белорусского агрогородка Снов приняли участие в добровольной работе по благоустройству дворцово-паркового ансамбля Рдултовских в 130 км от Минска. Волонтеры убрали опавшие листья и ветки, вырубили засохшие деревья в старинном парке, расчистили дорожки. Дворцово-парковый ансамбль Рдултовских — памятник архитектуры классицизма начала XIX века.
Минск, 22 апреля /Синьхуа/ — 21 апреля жители белорусского агрогородка Снов приняли участие в добровольной работе по благоустройству дворцово-паркового ансамбля Рдултовских в 130 км от Минска. Волонтеры убрали опавшие листья и ветки, вырубили засохшие деревья в старинном парке, расчистили дорожки. Дворцово-парковый ансамбль Рдултовских — памятник архитектуры классицизма начала XIX века.
Минск, 22 апреля /Синьхуа/ — 21 апреля жители белорусского агрогородка Снов приняли участие в добровольной работе по благоустройству дворцово-паркового ансамбля Рдултовских в 130 км от Минска. Волонтеры убрали опавшие листья и ветки, вырубили засохшие деревья в старинном парке, расчистили дорожки. Дворцово-парковый ансамбль Рдултовских — памятник архитектуры классицизма начала XIX века.
Минск, 22 апреля /Синьхуа/ — 21 апреля жители белорусского агрогородка Снов приняли участие в добровольной работе по благоустройству дворцово-паркового ансамбля Рдултовских в 130 км от Минска. Волонтеры убрали опавшие листья и ветки, вырубили засохшие деревья в старинном парке, расчистили дорожки. Дворцово-парковый ансамбль Рдултовских — памятник архитектуры классицизма начала XIX века.
ИА Синьхуа: последние новости
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