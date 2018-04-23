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Молодежный фестиваль «Время добра» в Минске
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Молодежный фестиваль «Время добра» в Минске 

ИА Синьхуа 29 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Минск, 22 апреля /Синьхуа/ — Белорусский молодежный фестиваль «Время добра» прошел 20 апреля в Храме-памятнике в честь Всех святых в Минске. Молодые волонтеры благоустроили верхнюю террасу храма и посадили яблоневую аллею, изготовили домики для птиц. Также состоялась выставка творческих работ, в рамках которой мастерица Галина Степанюк из Дрогичинского района поделилась секретами ткачества народных поясов.
Минск, 22 апреля /Синьхуа/ — Белорусский молодежный фестиваль «Время добра» прошел 20 апреля в Храме-памятнике в честь Всех святых в Минске. Молодые волонтеры благоустроили верхнюю террасу храма и посадили яблоневую аллею, изготовили домики для птиц. Также состоялась выставка творческих работ, в рамках которой мастерица Галина Степанюк из Дрогичинского района поделилась секретами ткачества народных поясов.
Минск, 22 апреля /Синьхуа/ — Белорусский молодежный фестиваль «Время добра» прошел 20 апреля в Храме-памятнике в честь Всех святых в Минске. Молодые волонтеры благоустроили верхнюю террасу храма и посадили яблоневую аллею, изготовили домики для птиц. Также состоялась выставка творческих работ, в рамках которой мастерица Галина Степанюк из Дрогичинского района поделилась секретами ткачества народных поясов.
Минск, 22 апреля /Синьхуа/ — Белорусский молодежный фестиваль «Время добра» прошел 20 апреля в Храме-памятнике в честь Всех святых в Минске. Молодые волонтеры благоустроили верхнюю террасу храма и посадили яблоневую аллею, изготовили домики для птиц. Также состоялась выставка творческих работ, в рамках которой мастерица Галина Степанюк из Дрогичинского района поделилась секретами ткачества народных поясов.
Минск, 22 апреля /Синьхуа/ — Белорусский молодежный фестиваль «Время добра» прошел 20 апреля в Храме-памятнике в честь Всех святых в Минске. Молодые волонтеры благоустроили верхнюю террасу храма и посадили яблоневую аллею, изготовили домики для птиц. Также состоялась выставка творческих работ, в рамках которой мастерица Галина Степанюк из Дрогичинского района поделилась секретами ткачества народных поясов.
Минск, 22 апреля /Синьхуа/ — Белорусский молодежный фестиваль «Время добра» прошел 20 апреля в Храме-памятнике в честь Всех святых в Минске. Молодые волонтеры благоустроили верхнюю террасу храма и посадили яблоневую аллею, изготовили домики для птиц. Также состоялась выставка творческих работ, в рамках которой мастерица Галина Степанюк из Дрогичинского района поделилась секретами ткачества народных поясов.
Минск, 22 апреля /Синьхуа/ — Белорусский молодежный фестиваль «Время добра» прошел 20 апреля в Храме-памятнике в честь Всех святых в Минске. Молодые волонтеры благоустроили верхнюю террасу храма и посадили яблоневую аллею, изготовили домики для птиц. Также состоялась выставка творческих работ, в рамках которой мастерица Галина Степанюк из Дрогичинского района поделилась секретами ткачества народных поясов.
Минск, 22 апреля /Синьхуа/ — Белорусский молодежный фестиваль «Время добра» прошел 20 апреля в Храме-памятнике в честь Всех святых в Минске. Молодые волонтеры благоустроили верхнюю террасу храма и посадили яблоневую аллею, изготовили домики для птиц. Также состоялась выставка творческих работ, в рамках которой мастерица Галина Степанюк из Дрогичинского района поделилась секретами ткачества народных поясов.
Минск, 22 апреля /Синьхуа/ — Белорусский молодежный фестиваль «Время добра» прошел 20 апреля в Храме-памятнике в честь Всех святых в Минске. Молодые волонтеры благоустроили верхнюю террасу храма и посадили яблоневую аллею, изготовили домики для птиц. Также состоялась выставка творческих работ, в рамках которой мастерица Галина Степанюк из Дрогичинского района поделилась секретами ткачества народных поясов.
Минск, 22 апреля /Синьхуа/ — Белорусский молодежный фестиваль «Время добра» прошел 20 апреля в Храме-памятнике в честь Всех святых в Минске. Молодые волонтеры благоустроили верхнюю террасу храма и посадили яблоневую аллею, изготовили домики для птиц. Также состоялась выставка творческих работ, в рамках которой мастерица Галина Степанюк из Дрогичинского района поделилась секретами ткачества народных поясов.
Минск, 22 апреля /Синьхуа/ — Белорусский молодежный фестиваль «Время добра» прошел 20 апреля в Храме-памятнике в честь Всех святых в Минске. Молодые волонтеры благоустроили верхнюю террасу храма и посадили яблоневую аллею, изготовили домики для птиц. Также состоялась выставка творческих работ, в рамках которой мастерица Галина Степанюк из Дрогичинского района поделилась секретами ткачества народных поясов.
Минск, 22 апреля /Синьхуа/ — Белорусский молодежный фестиваль «Время добра» прошел 20 апреля в Храме-памятнике в честь Всех святых в Минске. Молодые волонтеры благоустроили верхнюю террасу храма и посадили яблоневую аллею, изготовили домики для птиц. Также состоялась выставка творческих работ, в рамках которой мастерица Галина Степанюк из Дрогичинского района поделилась секретами ткачества народных поясов.
Минск, 22 апреля /Синьхуа/ — Белорусский молодежный фестиваль «Время добра» прошел 20 апреля в Храме-памятнике в честь Всех святых в Минске. Молодые волонтеры благоустроили верхнюю террасу храма и посадили яблоневую аллею, изготовили домики для птиц. Также состоялась выставка творческих работ, в рамках которой мастерица Галина Степанюк из Дрогичинского района поделилась секретами ткачества народных поясов.
Минск, 22 апреля /Синьхуа/ — Белорусский молодежный фестиваль «Время добра» прошел 20 апреля в Храме-памятнике в честь Всех святых в Минске. Молодые волонтеры благоустроили верхнюю террасу храма и посадили яблоневую аллею, изготовили домики для птиц. Также состоялась выставка творческих работ, в рамках которой мастерица Галина Степанюк из Дрогичинского района поделилась секретами ткачества народных поясов.
ИА Синьхуа: последние новости
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