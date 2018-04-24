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Бердымухамедов назвал принципы сотрудничества с Узбекистаном
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Бердымухамедов назвал принципы сотрудничества с Узбекистаном
Мир24
40 минут назад
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Президент
Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов
в ходе визита в
Узбекистан
23-24 апреля рассказал об особенностях сотрудничества
Ашхабада
и Ташкент, сообщает агентство «Спутник».
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