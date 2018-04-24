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Бердымухамедов назвал принципы сотрудничества с Узбекистаном
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Бердымухамедов назвал принципы сотрудничества с Узбекистаном 

Мир24 40 минут назад
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе визита в Узбекистан 23-24 апреля рассказал об особенностях сотрудничества Ашхабада и Ташкент, сообщает агентство «Спутник».
Мир24: последние новости
Туркменистан готов стать площадкой для межафганского диалога МИД: Предстоящий визит Бердымухамедова в Узбекистан – историческое событие Генштабы СНГ обсудили в Казани создание единой радиолокационной сети
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