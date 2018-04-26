Ещё
Россия призвала все стороны политического противостояния в Армении к диалогу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия призвала все стороны политического противостояния в Армении к диалогу 

Авторадио 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Об этом было заявлено на встрече наших дипломатов с лидерами протеста — депутатами Нацсобрания, в числе которых был и Никол Пашинян. Накануне поздно вечером на митинге он пригрозил правящей Республиканской партии новыми демоснтрациями и блокированием правительственных зданий, если она выдвинет своего кандидата на пост нового премьера. При этом Пашинян настаивает, что главу правительства, как он говорит, должна выбрать площадь. По мнению и. о. премьера Карена Карапетяна, это противоречит конституции. Сейчас в Ереване возобновились акции протеста. Они не утихают уже 2 недели.
Авторадио: последние новости
К митингам оппозиции в Ереване присоединились военные Военные присоединились к протестам в Ереване Совет Европы может принять меры в отношении России из-за невыплаты взноса в бюджет
Комментарии  Ещё 34 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»48
Россиян оставят без торговых центров221
У Клюева нашли тяжелую болезнь20
Столтенберг анонсировал совещание по России103
Трамп унизил Макрона119
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
00:41
В Ереване протестующие направились к зданию парламента
В мире Кавказ
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
04:05
Варум окончательно решила судьбу «Зимней вишни»
Шоу-бизнес Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение