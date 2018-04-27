Лидер оппозиции заявил о невмешательстве России во внутренние дела Армении

«Россия как государство, уважающее международное право, не вмешивается во внутренние дела Армении», — сказал Пашинян, передает РИА «Новости»

Он также подчеркнул, что на процессы в республике не оказывают влияния ЕС и США. «Это чисто внутриармянское дело, я уже говорил неоднократно, что у этого движения нет геополитического протеста», — отметил Пашинян.

Лидер оппозиции читает, что визиты представителей армянских властей в Москву могут быть связаны с отсутствием поддержки внутри страны. «Они хотят создать впечатление поддержки внешней», — заявил Пашинян.

Он также выразил мнение, что отмена встречи с и. о. премьера Армении Кареном Карапетяном означает, что в правящей партии страны царит неразбериха, передает ТАСС