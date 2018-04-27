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Лидер оппозиции заявил о невмешательстве России во внутренние дела Армении
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Лидер оппозиции заявил о невмешательстве России во внутренние дела Армении 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: ИА Regnum
Лидер оппозиционного движения в Армении Никол Пашинян заявил, что Россия, США и Евросоюз не вмешивается в происходящие в республике процессы, протесты являются «внутриармянским делом».
«Россия как государство, уважающее международное право, не вмешивается во внутренние дела Армении», — сказал Пашинян, передает РИА «Новости».
Он также подчеркнул, что на процессы в республике не оказывают влияния ЕС и США. «Это чисто внутриармянское дело, я уже говорил неоднократно, что у этого движения нет геополитического протеста», — отметил Пашинян.
Лидер оппозиции читает, что визиты представителей армянских властей в Москву могут быть связаны с отсутствием поддержки внутри страны. «Они хотят создать впечатление поддержки внешней», — заявил Пашинян.
Он также выразил мнение, что отмена встречи с и. о. премьера Армении Кареном Карапетяном означает, что в правящей партии страны царит неразбериха, передает ТАСС.
В пятницу утром исполняющий обязанности премьера Армении Карен Карапетян отказался от переговоров с лидером оппозиции Николом Пашиняном, поскольку считает их бесперспективными. Пашинян в ответ заявил, что его сторонники не станут прекращать акции протеста. Также Пашинян заявил, что обсудил с президентом республики Арменом Саркисяном ситуацию в стране.
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