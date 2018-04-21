Протесты в Армении: диалог наладить не удается

Лидер движения, оппозиционный депутат Никол Пашинян начал протестный день с окраины столицы, района Нор-Норк, пройдя со сторонниками до центральной площади Республики около 10 километров. Полиция сначала попыталась воспрепятствовать шествию, однако позднее договорилась с протестующими.

Важнейшим событием дня стала встреча президента Армении Сержа Саргсяна и Пашиняна на площади Республики в окружении тысяч демонстрантов.

Участник акции протеста против избрания премьер-министром Армении бывшего президента Сержа Саргсяна в Ереване. 20 апреля 2018

"Кондиции" лидера оппозиции

Ранее Пашинян заявил, что готов провести обсуждения с правящей Республиканской партией Армении, но на своих условиях, одно из которых — отставка премьера.

"Это четыре пункта: отставка премьер-министра, избрание парламентом премьером кандидата от народа, формирование временного правительства, и неодобрение на основе достигнутой договоренности программы правительства, что автоматически приведет к внеочередным парламентским выборам", — заявил Пашинян. По его словам, только так можно обеспечить "передачу власти народу без потрясений". "Но результаты новых выборов не должны ставиться под сомнение никем", — отметил оппозиционер.

Несмотря на эти жесткие условия, премьер-министр Саргсян и президент Армен Саркисян в субботу вновь заявили, что готовы к диалогу. Причем глава правительства заявил, что диалог нужен, чтобы избежать необратимых потерь.

На это оппозиционеры ответили, что готовы обсуждать лишь условия его отставки. Позднее Пашинян заявил, что готов встретиться с президентом на митинге своих сторонников на площади Республики. Глава государства это предложение принял и прибыл на митинг.

Сотрудники полиции во время акции протеста в Ереване. 19 апреля 2018

Задержания продолжились

В субботу во время проведения акций было задержано свыше 100 демонстрантов. Среди задержанных оказался и один лидеров движения Армен Григорян

По данным специальной следственной службы, он задержан по подозрению в организации массовых беспорядков, проведении собраний с нарушением закона. В частности, ему вменяется насильственное проникновение в здание Ереванского госуниверситета и участие в столкновениях с полицией 16 апреля у парламента.

В течение всего дня полиция периодически предупреждала митингующих о неправомерности их акций и расчищала улицы для восстановления транспортного движения.

Сотрудники правоохранительных органов на улице Еревана. 20 апреля 2018

Совет рок-музыканта

Во время митингов Пашинян регулярно заочно обращался за поддержкой к лидеру знаменитой американской рок-группы System of a Down Сержу Танкяну , призывая его приехать в Армению и присоединиться к протестующим.

И, наконец, Танкян выступил с видеообращением, дав несколько советов.

"У меня есть несколько советов: первое, держаться подальше от терминологии "цветной революции", так как она ассоциируется с противостоянием между Востоком и Западом. Мы ведем борьбу не для того, чтобы занять сторону Востока или Запада, а за справедливость и передовые изменения" — сказал Танкян.

Он также призвал конкретизировать требования участников акции протеста, в частности, представить пакет реформ для искоренения несправедливости, коррупции и загрязнения окружающей среды, а также продолжить мирное сопротивление, избегая ловушек провокаторов.