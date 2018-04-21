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СМИ: неизвестный сообщил о взрывных устройствах на всех вокзалах Москвы
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СМИ: неизвестный сообщил о взрывных устройствах на всех вокзалах Москвы
Говорит Москва
1 час назад
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В настоящее время территории Казанского, Ярославского, Белорусского, Павелецкого, Ленинградского и Курского вокзалов обследуются кинологами.
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