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СМИ: неизвестный сообщил о взрывных устройствах на всех вокзалах Москвы
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СМИ: неизвестный сообщил о взрывных устройствах на всех вокзалах Москвы 

Говорит Москва 1 час назад
В настоящее время территории Казанского, Ярославского, Белорусского, Павелецкого, Ленинградского и Курского вокзалов обследуются кинологами.
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