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Президент Армении выразил надежду на диалог после встречи с лидером оппозиции
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Президент Армении выразил надежду на диалог после встречи с лидером оппозиции 

Газета.Ru 27 минут назад
Фото: Газета.Ru
Президент Армении Армен Саркисян провел встречу с лидером оппозиции Николом Пашиняном и выразил надежду на диалог с протестующими, передает РИА «Новости».
Как отмечается, встреча состоялась на площади Республики в Ереване во время протестной акции оппозиции, участники которой выступают против избрания премьером страны экс-президента Сержа Саргсяна. В ответ на вопрос, возможны ли переговоры с протестующими, глава государства сказал: «Надеюсь».
Ранее сообщалось, что президент Армении Армен Саркисян прибыл на площадь Республики в Ереване, где в настоящее время проходит митинг оппозиции.
"Нужно ослабить напряженность, нельзя позволить, чтобы преграда между сторонами стала непреодолимой. Следовательно, я готов встретиться с депутатом Национального собрания Николом Пашиняном, чтобы снизить существующую напряженность путем диалога между политическими силами", — говорится в его заявлении.
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