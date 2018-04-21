Президент Армении выразил надежду на диалог после встречи с лидером оппозиции

Как отмечается, встреча состоялась на площади Республики в Ереване во время протестной акции оппозиции, участники которой выступают против избрания премьером страны экс-президента Сержа Саргсяна . В ответ на вопрос, возможны ли переговоры с протестующими, глава государства сказал: «Надеюсь».

Ранее сообщалось, что президент Армении Армен Саркисян прибыл на площадь Республики в Ереване, где в настоящее время проходит митинг оппозиции.

"Нужно ослабить напряженность, нельзя позволить, чтобы преграда между сторонами стала непреодолимой. Следовательно, я готов встретиться с депутатом Национального собрания Николом Пашиняном, чтобы снизить существующую напряженность путем диалога между политическими силами", — говорится в его заявлении.