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Уборка в Беларуси: Кобяков провел субботник в лесу, сажая сосны
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Уборка в Беларуси: Кобяков провел субботник в лесу, сажая сосны 

Мир24 55 минут назад
Фото: Главный региональный
Все руководство Беларуси и жители страны взялись за грабли и лопаты, сообщает «МИР 24». В республике проходит субботник. Всего наводить порядок на улицах и общественных объектах страны отправились более трех миллионов человек.
Минчане помогают закончить реконструкцию стадиона «Динамо», который примет вторые Европейские игры. Сейчас идут заключительные работы перед открытием. На одной из самых важных стройплощадок страны трудятся и представители администрации президента. «Абсолютно правильное решение — проводить каждый год субботник. Чтобы было и единение людей, и единение на почве не себя, а общего», — говорит первый заместитель главы президентской администрации Максим Рыженков.
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков и другие представители Совмина тем временем проводят субботник в лесу. Руководство правительства высаживает сосны и березы по новой противопожарной технологии. Заработанные на субботнике деньги направят на важные социальные проекты.
«Та часть, которая пойдет в республиканский фонд, будет использована на дооборудование, дооснащение Республиканской больницы скорой помощи. Это делается в рамках подготовки к Европейским играм 2019 года», — пояснил премьер.
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