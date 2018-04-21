Президент Беларуси дал оценку политической ситуации в Молдавии 

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал журналистам на республиканском субботнике об итогах недавнего официального визита в Молдавию и отличиях в политических взглядах руководства этой республики, сообщает информационное агентство БелТА.
Президент Игорь Додон, а также премьер Павел Филип настроены на то, чтобы Молдавия была суверенной и независимой, считает Лукашенко. «Я даже позволил себе вмешаться во внутренние дела и им прямо сказать — сначала на закрытой части, когда мы ужинали, потом открыто: имейте в виду, это и моя Молдавия, и я хочу, чтобы вы всегда были суверенны и независимы и не были включены ни в одну из стран», — отметил белорусский лидер.
По его словам, общество в Молдавии раскололось в своих политических взглядах. Часть вины за это лежит и на странах СНГ, Евразийского экономического союза, поскольку не были предприняты решительные действия, чтобы подтянуть к себе молдаван. «Мы сами виноваты в этом, белорусы и россияне, прежде всего, что не использовали тот шанс, который был в тех условиях, которые складывались», — считает президент Беларуси.
Александр Лукашенко отметил также уникальность той ситуации, что Молдавия имеет хорошие отношения с Евросоюзом, но также не потеряла и отношений на восточном векторе. При этом молдавское руководство действует абсолютно прагматично. «Додон ведь не против западного вектора, хоть его и считают пророссийским. Ничего подобного. Это прагматичный разумный человек, который идет в ногу со временем», — заключил президент Беларуси.