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В Белоруссии участников чаепития осудили за несанкционированное собрание
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В Белоруссии участников чаепития осудили за несанкционированное собрание 

Говорит Москва 2 часа назад
Предполагаемого организатора приговорили к штрафу в 490 белорусских рублей (около 15 тысяч российских рублей), остальные получили предупреждения как не привлекавшиеся ранее к административной ответственности, пишет Lenta.Ru.
По сведениям местной прессы, 15 марта, в День Конституции Белоруссии, фигуранты встретились на частной квартире, чтобы пообщаться и выпить чаю. Вскоре вошли милиционеры в штатском и задержали всех присутствовавших.
По словам стражей порядка, они получили анонимную наводку, что в доме регулярно собираются члены секты «Синтез ФА». На сайте организации был список из 16 фамилий, восемь принадлежали участникам чаепития, что и стало поводом к задержанию.
Обвиняемые говорят, что не имеют отношения к «Синтезу Фа». Они рассказали, что успели обсудить победу биатлонистки Дарьи Домрачевой на этапе Кубка мира и обещание Владимира Путина отправить миссию на Марс.
В 2016 году фигуранты пытались зарегистрировать организацию «Метагалактический центр Витебск», но получили отказ.
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