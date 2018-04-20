В Белоруссии участников чаепития осудили за несанкционированное собрание

Предполагаемого организатора приговорили к штрафу в 490 белорусских рублей (около 15 тысяч российских рублей), остальные получили предупреждения как не привлекавшиеся ранее к административной ответственности, пишет Lenta.Ru

По сведениям местной прессы, 15 марта, в День Конституции Белоруссии , фигуранты встретились на частной квартире, чтобы пообщаться и выпить чаю. Вскоре вошли милиционеры в штатском и задержали всех присутствовавших.

По словам стражей порядка, они получили анонимную наводку, что в доме регулярно собираются члены секты «Синтез ФА». На сайте организации был список из 16 фамилий, восемь принадлежали участникам чаепития, что и стало поводом к задержанию.

Обвиняемые говорят, что не имеют отношения к «Синтезу Фа». Они рассказали, что успели обсудить победу биатлонистки Дарьи Домрачевой на этапе Кубка мира и обещание Владимира Путина отправить миссию на Марс.

В 2016 году фигуранты пытались зарегистрировать организацию «Метагалактический центр Витебск», но получили отказ.