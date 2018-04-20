Ещё
В Киргизии утвердили нового премьера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Киргизии утвердили нового премьера 

Российская Газета 24 минуты назад
Фото: Российская Газета
В Киргизии утвержден новый глава коалиционного правительства. Соответствующий указ подписан президентом республики Сооронбаем Жээнбековым.
Новым премьером Киргизии стал бывший руководитель аппарата правительства Мухаммедкалый Абылгазиев. Ему 50 лет, тринадцать из которых он посвятил работе в Социальном фонде республики, с 2010 по 2016-й — возглавлял эту структуру.
Мухаммедкалый Абылгазиев стал тридцатым по счету премьером Киргизии, сменив на посту Сапара Исакова. Последний был отправлен в отставку 19 апреля после того, как парламент выразил ему вотум недоверия.
В первом же публичном заявлении новый премьер заверил, что будет уделять основное внимание развитию экономики, поддержке семей, защите бизнеса.
Российская Газета: последние новости
В Польше семерых белорусов избили за разговоры на русском языке Игорь Додон: Большинство молдаван хотят жить, как в Беларуси Гашение марки к 100-летию БЕЛТА состоялось в Минске
 Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США предложили лишить российского золота311
Безопасность России оказалась под угрозой128
Порошенко пригрозил крымчанам117
Асад принял решение после атаки по Сирии43
Боевики сдались после ударов ВКС РФ45
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение