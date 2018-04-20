В Киргизии утвердили нового премьера

Киргизии утвержден новый глава коалиционного правительства. Соответствующий указ подписан президентом республики Сооронбаем Жээнбековым.

Новым премьером Киргизии стал бывший руководитель аппарата правительства Мухаммедкалый Абылгазиев. Ему 50 лет, тринадцать из которых он посвятил работе в Социальном фонде республики, с 2010 по 2016-й — возглавлял эту структуру.

Мухаммедкалый Абылгазиев стал тридцатым по счету премьером Киргизии, сменив на посту Сапара Исакова. Последний был отправлен в отставку 19 апреля после того, как парламент выразил ему вотум недоверия.

В первом же публичном заявлении новый премьер заверил, что будет уделять основное внимание развитию экономики, поддержке семей, защите бизнеса.