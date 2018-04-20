Биография Мухаммедкалыя Абылгазиева

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Дуйшекеевич Абылгазиев родился 20 января 1968 года в селе Дон-Алыш Кочкорского района Нарынской области Киргизии.

Окончил агрономический факультет сельскохозяйственного института им. К. И. Скрябина в 1994 году, факультет экономики и бизнеса Международного университета Киргизии в 1997 году.

В 1994-1995 годах работал заместителем директора финансово-агропромышленной компании «Кыргызстан».

С 1995 года по 1997 год был исполнительным директором Общества с ограниченной ответственностью «Ажар».

В 1997-1998 годах работал экспертом Государственного фонда поддержки малого и среднего бизнеса при правительстве Киргизии.

В 1998-1999 годах — начальник управления занятости населения Первомайского района Бишкека

С 1999 года по 2003 год был директором департамента занятости населения Бишкека.

В 2003-2009 годах — начальник, руководитель аппарата, член правления Социального фонда Киргизии.

В 2009-2010 годах занимал должность заместителя председателя Социального фонда Киргизии.

С 2010 года по 2016 год был председателем Социального фонда Киргизии.

В 2016-2017 годах — первый вице-премьер-министр правительства Киргизии.

В августе — сентябре 2017 года был советником президента Киргизии.

С сентября 2017 года по март 2018 года являлся первым заместителем руководителя аппарата президента Киргизии.

С марта 2018 года — руководитель аппарата президента Киргизии.

19 апреля 2018 года парламент Киргизии выдвинул Абылгазиева кандидатом на пост премьера республики.

20 апреля 2018 года парламент Киргизии избрал Абылгазиева премьер-министром республики.

Абылгазиев — государственный советник государственной службы 3 класса.