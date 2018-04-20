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Правительство рассмотрит возможность смягчения миграционных правил для таджиков
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Правительство рассмотрит возможность смягчения миграционных правил для таджиков 

Ведомости 57 минут назад
Правительство России рассмотрит возможность смягчения миграционных правил для граждан Таджикистана, сообщил журналистам первый вице-премьер Игорь Шувалов по итогам российско-таджикской межправительственной комиссии в пятницу.
«Понимаем, что вопрос миграции для Таджикистана является чувствительным. Готовы его внимательно рассмотреть. Так, чтобы это было, с одной стороны, выгодно для Республики Таджикистан и граждан из Таджикистана, с другой стороны, чтобы это обеспечивало в полном объеме безопасность Российской Федерации», — сказал Шувалов (цитаты по «Интерфаксу»). Он отметил, с таджикской стороной достигнуты определенные договоренности.
Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода предложил освободить от регистрации в течение первых 30 дней трудовых мигрантов, прибывающих в Россию для работы на срок до 180 дней в году. «Также мы предложили рассмотреть вопрос семейного статуса мигрантов, а также вопросы пенсионного обеспечения», — добавил премьер. По его словам, российская сторона согласилась рассмотреть эти вопросы.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Москва намерена создать условия для укрепления правовой защищённости граждан Таджикистана в России.
В конце февраля посол Таджикистана в России Имомуддин Сатторов заявлял в Совете федерации, что Душанбе готовит три соглашения с Россией по проблемам миграции, не уточнив содержание этих документов. В августе 2017 г. стало известно, что власти Таджикистана надеются урегулировать с Россией вопрос пенсионного обеспечения трудовых мигрантов из республики.
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