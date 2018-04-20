Правительство рассмотрит возможность смягчения миграционных правил для таджиков

«Понимаем, что вопрос миграции для Таджикистана является чувствительным. Готовы его внимательно рассмотреть. Так, чтобы это было, с одной стороны, выгодно для Республики Таджикистан и граждан из Таджикистана, с другой стороны, чтобы это обеспечивало в полном объеме безопасность Российской Федерации », — сказал Шувалов (цитаты по «Интерфаксу» ). Он отметил, с таджикской стороной достигнуты определенные договоренности.

Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода предложил освободить от регистрации в течение первых 30 дней трудовых мигрантов, прибывающих в Россию для работы на срок до 180 дней в году. «Также мы предложили рассмотреть вопрос семейного статуса мигрантов, а также вопросы пенсионного обеспечения», — добавил премьер. По его словам, российская сторона согласилась рассмотреть эти вопросы.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Москва намерена создать условия для укрепления правовой защищённости граждан Таджикистана в России.