В СНГ может появиться единая система радиолокационного опознавания 

Ее внедрение планируется в интересах развития взаимодействия вооруженных сил государств-участников Содружества.
В Странах Содружества Независимых Государств начнет развиваться единая система государственного радиолокационного опознавания. Такое решение принято на заседании комитета начальников Генштабов ВС государств СНГ.
«В интересах развития взаимодействия вооруженных сил государств-участников СНГ намечены пути развития единой системы государственного радиолокационного опознавания», — сообщили в комитете.
Кроме того, военные Содружества одобрили направления сотрудничества топографических служб вооруженных сил стран СНГ, совершенствование совместной системы связи, согласовано проведение компьютерного командно-штабного учения объединенной системы ПВО «Региональная безопасность — 2018».
В мероприятии приняли участие представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.