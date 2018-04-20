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В СНГ может появиться единая система радиолокационного опознавания
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В СНГ может появиться единая система радиолокационного опознавания 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Ее внедрение планируется в интересах развития взаимодействия вооруженных сил государств-участников Содружества.
В Странах Содружества Независимых Государств начнет развиваться единая система государственного радиолокационного опознавания. Такое решение принято на заседании комитета начальников Генштабов ВС государств СНГ.
«В интересах развития взаимодействия вооруженных сил государств-участников СНГ намечены пути развития единой системы государственного радиолокационного опознавания», — сообщили в комитете.
Кроме того, военные Содружества одобрили направления сотрудничества топографических служб вооруженных сил стран СНГ, совершенствование совместной системы связи, согласовано проведение компьютерного командно-штабного учения объединенной системы ПВО «Региональная безопасность — 2018».
В мероприятии приняли участие представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.
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