Таджикистан предложил продлить срок пребывания мигрантов в России без регистрации

Власти Таджикистана выступили с предложением о продлении до 30 дней срока пребывания трудовых мигрантов в России без регистрации. Об этом сообщил премьер-министр республики Кохир Расулзода, передает РИА «Новости».

"Таджикская сторона предложила, чтобы наши трудовые мигранты могли пребывать в РФ без регистрации до 30 дней с общим пребыванием до 180 дней. Также мы предложили рассмотреть вопрос о семейном статусе мигрантов, также пенсионного обеспечения трудовых мигрантов. И со стороны Российской федерации было принято предложение рассмотреть все эти вопросы, которые мы предлагаем", — заявил Расулзода.