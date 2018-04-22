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Президент Армении отреагировал на митинги в стране
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Президент Армении отреагировал на митинги в стране 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Президент Армении Армен Саркисян призвал искать возможности для диалога на фоне протестов и демонстраций в Ереване и других городах. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте главы республики.
"К сожалению, несмотря на достигнутую заранее договоренность, переговоры были прерваны, в то время как они могли привести к разрядке ситуации и снижению напряженности", — написал Саркисян.
Глава государства призвал отказаться от деструктивного поведения и искать возможности для дальнейшего диалога.
На протяжении нескольких дней в Армении проходят митинги, организованные оппозицией. Демонстранты призывают бывшего президента Сержа Саргсяна, занявшего пост премьер-министра, уйти в отставку.
22 апреля на акции были задержаны три оппозиционных депутата, в том числе лидер протеста Никол Пашинян.
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