К протестующим в Ереване присоединились люди в военной форме 

В Ереване десятки людей, одетых в военную форму и утверждающих, что они служат в вооруженных силах Армении, присоединились к участникам акций протеста против избрания премьер-министром страны Сержа Саргсяна, передает РИА «Новости».
Сообщается, что они не вооружены и отказываются от комментариев.
Министерство обороны страны осудило участие военнослужащих миротворческой бригады в акциях протеста и пообещало принять меры в отношении присоединившихся к протестам военных, которые самовольно оставили воинские части.
Ранее сообщалось, что министр обороны Армении Виген Саркисян выразил надежду, что в стране не придется вводить режим чрезвычайного положения из-за протестных акций.
В Армении десятый день продолжаются массовые протесты против назначения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. В результате референдума 2015 года страна перешла к парламентской форме правления. Саргсян был избран президентом в 2008 году и переизбран на второй срок в 2013-м.
"Газета.Ru" следила в режиме онлайн за протестной акцией в Центре Еревана 22 апреля, в которой по неофициальным данным приняли участие более 100 тысяч человек.