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Армен Саргсян встретился с лидером митингующих
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Армен Саргсян встретился с лидером митингующих 

Мир24 1 час назад
Фото: Sputnik Азербайджан
Президент Армении Армен Саргсян встретился с лидером протестного движения, главой партии «Гражданский договор» Николом Пашиняном, передает «МИР 24».
К мирному политическому диалогу президент призывал митингующих еще несколько дней назад. В ответ Никол Пашинян пригласил главу государства на площадь Республики, и уже через полчаса Армен Саргсян прибыл на место. Переговоры стороны провели в расположенном на площади отеле, а уже вечером на митинге Пашинян озвучил подробности прошедшей встречи народу.
«Я сказал, что мы готовы вести переговоры на нейтральной территории по предложенной нами повестке. Мы согласны обсудить условия передачи власти без потрясений. Премьер-министр подает в отставку, парламент выбирает нового премьера, которого выдвинет народ, формируется временное правительство и проводятся честные, прозрачные внеочередные парламентские выборы», — заявил Пашинян.
На сложившуюся в стране ситуацию отреагировал и всемирно известный шансонье, посол Армении в Швейцарии Шарль Азнавур. Он призвал стороны встретиться за столом переговоров и пойти на компромиссы, чтобы избежать насилия.
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