Президент Армении призвал оппозиционеров и правительство к диалогу

"В республике есть много политических и социал-экономических проблем, которые нуждаются в скором решении. Парламент Армении и сформированное большинством депутатов правительство призваны обсуждать эти вопросы и найти решения, которые приемлемы для общества. Я убежден, что единственный путь — диалог, к которому я призываю стороны. Предлагаю под патронажем президента создать платформу для политического диалога", — говорится в заявлении.

При этом глава республики призвал полицейских и митингующих к сдержанности.