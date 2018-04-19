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Президент Армении призвал оппозиционеров и правительство к диалогу
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Президент Армении призвал оппозиционеров и правительство к диалогу 

ТАСС 17 часов назад
ЕРЕВАН, 19 апреля. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян в четверг призвал митингующих и правительство к политическому диалогу. Об этом сообщила в четверг пресс-служба главы государства.
"В республике есть много политических и социал-экономических проблем, которые нуждаются в скором решении. Парламент Армении и сформированное большинством депутатов правительство призваны обсуждать эти вопросы и найти решения, которые приемлемы для общества. Я убежден, что единственный путь — диалог, к которому я призываю стороны. Предлагаю под патронажем президента создать платформу для политического диалога", — говорится в заявлении.
При этом глава республики призвал полицейских и митингующих к сдержанности.
Массовые митинги начались в Ереване и других городах Армении в понедельник в связи с выдвижением кандидатуры экс— президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, против чего выступала оппозиция. Во вторник парламент Армении избрал Саргсяна премьером. В четверг оппозиция продолжила акции протеста, препятствуя утром проходу министров в здания правительства, а днем проведя шествие по центру Еревана. Полиция задержала более 100 человек.
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