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Валерий Герасимов едет в Казань для обсуждения угрозы военной безопасности
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Валерий Герасимов едет в Казань для обсуждения угрозы военной безопасности 

АиФ Казань 39 минут назад
Фото: АиФ Казань
Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов приедет в Казань 20 апреля для проведения заседания по военно-политической обстановке, сообщает пресс-служба минобороны РФ.
В заседании примут участие начальники штабов вооруженных сил восьми стран СНГ. Так, в Казань приедут представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
«В ходе заседания участники обменяются мнениями по складывающейся военно-политической обстановке и проанализируют вызовы и угрозы военной безопасности на пространстве СНГ», — отметили в ведомстве.
Кроме того, планируется обсудить вопросы сотрудничества в области обороны и безопасности.
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