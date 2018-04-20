Валерий Герасимов едет в Казань для обсуждения угрозы военной безопасности

Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. В заседании примут участие начальники штабов вооруженных сил восьми стран СНГ. Так, в Казань приедут представители Азербайджана

«В ходе заседания участники обменяются мнениями по складывающейся военно-политической обстановке и проанализируют вызовы и угрозы военной безопасности на пространстве СНГ», — отметили в ведомстве.

Кроме того, планируется обсудить вопросы сотрудничества в области обороны и безопасности.