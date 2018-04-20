Ещё
В Ереване задержаны 26 демонстрантов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Первый русский бордель назвали спасением нации
Первый русский бордель назвали спасением нации

Полиция Армении задержала 26 участников акции в Ереване 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полиция Армении задержала 26 активистов, пытавшихся парализовать движение на улицах Еревана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря полиции Ашота Агароняна.
«Сотрудники полиции задержали 26 активистов. Если в соответствующее время они не будут отпущены, значит подозреваются в совершении правонарушений», — сказал он.
Представитель полиции добавил, что движение на улицах Еревана открыто.
Отмечается, что депутат парламента Армении Никол Пашинян в пятницу, 20 апреля, утром призвал своих сторонников «парализовать движение всего Еревана».
RT на русском: последние новости
Почему гитлеровская операция «Волшебная флейта» не достигла целей Лукашенко и Додон на тракторах засеяли поле кукурузы в Молдавии Минобороны анонсировало обсуждение развития объединённой системы ПВО стран СНГ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская ответила Порошенко про князей235
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой73
Первый легальный бордель открывается в России348
Пентагон готовит ответ на «ракету Путина»118
РФ признала неспособность создавать спутники1285
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:12
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300
Общество
05:31
Первый русский бордель назвали спасением нации
Общество
00:23
Девушка толкнула подругу под автобус
Происшествия
03:25
Звёзды шокируют откровенными нарядами соцсети
Шоу-бизнес
00:38
Европа ждет «Северный поток-2»
Экономика Статьи
01:05
Два московских банка лишились лицензий
Экономика
26:02
«Санкции против России достигли нужного результата»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение