В Ереване задержаны 26 демонстрантов

Полиция Армении задержала 26 активистов, пытавшихся парализовать движение на улицах Еревана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря полиции Ашота Агароняна.
«Сотрудники полиции задержали 26 активистов. Если в соответствующее время они не будут отпущены, значит подозреваются в совершении правонарушений», — сказал он.
Представитель полиции добавил, что движение на улицах Еревана открыто.
Отмечается, что депутат парламента Армении Никол Пашинян в пятницу, 20 апреля, утром призвал своих сторонников «парализовать движение всего Еревана».