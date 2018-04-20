«Беллесбумпром» снизил себестоимость выпускаемой продукции

Представители ведущего белорусского лесоперерабатывающего концерна отмечают, что в течение января-марта текущего года рентабельность продаж выпускаемой продукции достигла 9,3% (+7,2% к прошлогодним показателям).

Повышение эффективности деятельности белорусских предприятий объясняется снижением материалоемкости производственного процесса, внедрением энергосберегающих технологий, использованием отечественного сырья, модернизацией действующего оборудования и пр. Как результат — организации концерна добились улучшения качества выпускаемой продукции при одновременном снижении ее себестоимости.

Ожидается, что в течение 2018 года затраты на производство белорусской бумаги, картона, упаковки и пр. продукты лесопереработки уменьшатся на 20,6%.