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«Беллесбумпром» снизил себестоимость выпускаемой продукции
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«Беллесбумпром» снизил себестоимость выпускаемой продукции 

ИнформУпак 2 часа назад
Представители ведущего белорусского лесоперерабатывающего концерна отмечают, что в течение января-марта текущего года рентабельность продаж выпускаемой продукции достигла 9,3% (+7,2% к прошлогодним показателям).
Повышение эффективности деятельности белорусских предприятий объясняется снижением материалоемкости производственного процесса, внедрением энергосберегающих технологий, использованием отечественного сырья, модернизацией действующего оборудования и пр. Как результат — организации концерна добились улучшения качества выпускаемой продукции при одновременном снижении ее себестоимости.
Ожидается, что в течение 2018 года затраты на производство белорусской бумаги, картона, упаковки и пр. продукты лесопереработки уменьшатся на 20,6%.
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