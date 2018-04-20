Дорожная милиция усилит контроль за мотоциклистами в Белоруссии

Сотрудники Госавтоинспекции Белоруссии усиливают контроль за мотоциклистами в связи с потеплением и началом мотосезона.

В ГАИ жалуются на то, что мотоциклисты не всегда соблюдают правила движения и не всегда проходят техосмотр, в связи с чем ситуация на дорогах становится более опасной, чем в более холодное время года.

Ну а чтобы эффективно следить за нарушителями на двух колесах — нужно самому быть тоже на двух колесах.

Поэтому этой весной на дорогах Белоруссии появятся сотрудники нового подразделения — 28 патрулей на мотоциклах. Техника вполне неплохая — 800-кубовые BMW GS-серии. Со стальной рамой и моторами на 85 л.с. Разгон до сотни — 4 секунды.

Патрулировать сотрудники ГАИ на мотоциклах будут не только район столицы — Минска , но и трассы в других регионах Белоруссии.

Кроме контроля, для повышения безопасности на дорогах в Белоруссии планируют принять и ряд других мер. Так, в частности, будет усложнен экзамен для мотоциклистов. Кроме привычных элементов («восьмерка», управление мотоциклом на минимальной скорости, движение по прямой), появятся новые — маневрирование в условиях ограниченного времени (за 7 секунд нужно объехать препятствия), габаритная «змейка» и другие. В ГАИ считают, что введение дополнительных элементов потребуют от претендентов на получение водительских прав дополнительной подготовки и определенного уровня мастерства. Эти изменения вступят в силу с 22 апреля. Экзамен в городских условиях пока проводиться не будет.

Кроме того, активно обсуждается идея внести в ПДД прямой запрет на езду на одном колесе. И, соответственно, ввести за это штраф. Но пока окончательного решения по этому вопросу нет.