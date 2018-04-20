В столице Молдовы открылась масштабная экспозиция белорусской техники и товаров

Минск , 20 апреля / Синьхуа / — В четверг в столице Молдовы Кишиневе открылась масштабная экспозиция белорусской техники и товаров. Об этом сообщило агентство БЕЛТА.

В Молдове представлены 30 ведущих белорусских организаций и сотни популярных брендов в машиностроении, нефтехимии, науке и технологиях, медицине и фармацевтике, сельском хозяйстве и продовольствии. Некоторые участники выставки уже работают в Молдове, а другие приехали в Кишинев налаживать контакты. —0—