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В столице Молдовы открылась масштабная экспозиция белорусской техники и товаров
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В столице Молдовы открылась масштабная экспозиция белорусской техники и товаров 

ИА Синьхуа 43 минуты назад
Минск, 20 апреля /Синьхуа/ — В четверг в столице Молдовы Кишиневе открылась масштабная экспозиция белорусской техники и товаров. Об этом сообщило агентство БЕЛТА.
Как заявили в выставочном унитарном предприятии «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты, презентация организована в рамках белорусско-молдавского форума делового и межрегионального сотрудничества. В церемонии открытия выставки приняли участие заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый, министр экономики и инфраструктуры Молдовы Кирилл Габурич, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович и президент Торгово-промышленной палаты Молдовы Сергей Харя.
В Молдове представлены 30 ведущих белорусских организаций и сотни популярных брендов в машиностроении, нефтехимии, науке и технологиях, медицине и фармацевтике, сельском хозяйстве и продовольствии. Некоторые участники выставки уже работают в Молдове, а другие приехали в Кишинев налаживать контакты. —0—
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