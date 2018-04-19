Назарбаев одобрил обновленную стратегию «Самрук-Казына» 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев одобрил обновленную Стратегию развития Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына». В Астане прошло заседание Совета по его управлению.
Казахстанский лидер обратил внимание на важность работы по приватизации активов Фонда, отметив заинтересованность иностранных инвесторов в участии в программе. Кроме того, остановился на цифровизации компаний фонда. Глава государства подчеркнул стратегическое значение «Самрук-Казына», его роль в укреплении и развитии экономики страны.
В Казахстане сейчас проходит третья модернизация экономики, основанная на новейших цифровых технологиях.
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