Назарбаев одобрил обновленную стратегию «Самрук-Казына»

Казахстанский лидер обратил внимание на важность работы по приватизации активов Фонда, отметив заинтересованность иностранных инвесторов в участии в программе. Кроме того, остановился на цифровизации компаний фонда. Глава государства подчеркнул стратегическое значение «Самрук-Казына», его роль в укреплении и развитии экономики страны.

В Казахстане сейчас проходит третья модернизация экономики, основанная на новейших цифровых технологиях.

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