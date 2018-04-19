Один из членов экипажа «Норда»: Нас вытащили из плена

Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня 19 апреля. Это, наверное, самый радостный день в моей жизни, я его запомню на всю свою жизнь и буду передавать своим детям и внукам, что, наконец-таки свершилось. Нас наконец-таки наши адвокаты и все люди, которые прилагали к этому усилия, вытащили из этого плена. Спасибо большое», — заявила Ирина Оборина.

С ней согласился и второй рыбак, покинувший Украину

«Мы находимся в государстве Беларусь Минск . Очень радует, что наконец можно вдохнуть воздух без всяких взглядов и нареканий», — заявил Дмитрий Тарзанов.

Обращения рыбаков передал их адвокат Александр Руденко

При этом их семерых товарищей, которые вместе с ними пытались выехать в Белоруссию, сняли с рейса в Минск украинские пограничники.