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Один из членов экипажа «Норда»: Нас вытащили из плена
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Один из членов экипажа «Норда»: Нас вытащили из плена 

Украина.ру 46 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает РИА Новости.
«Сегодня 19 апреля. Это, наверное, самый радостный день в моей жизни, я его запомню на всю свою жизнь и буду передавать своим детям и внукам, что, наконец-таки свершилось. Нас наконец-таки наши адвокаты и все люди, которые прилагали к этому усилия, вытащили из этого плена. Спасибо большое», — заявила Ирина Оборина.
С ней согласился и второй рыбак, покинувший Украину.
«Мы находимся в государстве Беларусь, Минск. Очень радует, что наконец можно вдохнуть воздух без всяких взглядов и нареканий», — заявил Дмитрий Тарзанов.
Обращения рыбаков передал их адвокат Александр Руденко.
При этом их семерых товарищей, которые вместе с ними пытались выехать в Белоруссию, сняли с рейса в Минск украинские пограничники.
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