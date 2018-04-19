Белорусские депутаты одобрили обновленный закон о СМИ

Белорусские парламентарии приняли в первом чтении обновленный закон о СМИ. Представил документ в овальном зале министр информации Александр Карлюкевич.

«Общество хочет получать разную информацию, открыто. Но вместе с тем, общество спорит: в каком формате должна быть информация, и насколько она может оказывать влияние на поведение взрослых и психику детей. Все эти вопросы актуальны и мы продолжаем их обсуждать», — сказал Карлюкевич.

Стоит отметить, что после принятия закона о СМИ придется изменить также Налоговый и Административный кодексы страны.

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