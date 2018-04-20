В Архангельске откроют центр по обслуживанию белорусских автобусов

На городские маршруты в столице Поморья вышли пассажирские автобусы марки МАЗ белорусского производства. Они были опробованы на нескольких направлениях. Планируется, что в скором времени их маршрутная сеть будет расширена и белорусский транспорт выйдет на межмуниципальные перевозки.

По словам руководителя отделения посольства Республики Беларусь в Санкт-Петербурге Игоря Заломая, сейчас решается вопрос об организации в Архангельске сервисного центра по обслуживанию МАЗов. Планируется, что его работники пройдут соответствующее обучение на Минском автомобильном заводе.

В мэрии Архангельска рассказали, что сотрудничество также коснется формирования информационной цепочки по движению транспорта: когда пассажир с помощью электронных табло на остановках может иметь точную картину о прибытии и отправлении автобусов.

— В этом направлении Белоруссия также готова оказать Архангельску помощь, подключив к работе производителей соответствующего оборудования и учтя все нюансы дорожного движения в нашем городе, — подчеркнули в пресс-службе мэрии города.

Управляющий партнер «Архтрансавто» Константин Архангельский сообщил, что до конца 2018 года предприятие-перевозчик закупит еще одну большую партию белорусских автобусов.

— Выход автобусов МАЗ на линию составляет 95-98 процентов. По опыту Северодвинска за пять лет эксплуатации по техническим причинам не было потеряно ни одной машины, — подчеркнул Константин Архангельский.