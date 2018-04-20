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В Архангельске откроют центр по обслуживанию белорусских автобусов
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В Архангельске откроют центр по обслуживанию белорусских автобусов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
На городские маршруты в столице Поморья вышли пассажирские автобусы марки МАЗ белорусского производства. Они были опробованы на нескольких направлениях. Планируется, что в скором времени их маршрутная сеть будет расширена и белорусский транспорт выйдет на межмуниципальные перевозки.
По словам руководителя отделения посольства Республики Беларусь в Санкт-Петербурге Игоря Заломая, сейчас решается вопрос об организации в Архангельске сервисного центра по обслуживанию МАЗов. Планируется, что его работники пройдут соответствующее обучение на Минском автомобильном заводе.
В мэрии Архангельска рассказали, что сотрудничество также коснется формирования информационной цепочки по движению транспорта: когда пассажир с помощью электронных табло на остановках может иметь точную картину о прибытии и отправлении автобусов.
— В этом направлении Белоруссия также готова оказать Архангельску помощь, подключив к работе производителей соответствующего оборудования и учтя все нюансы дорожного движения в нашем городе, — подчеркнули в пресс-службе мэрии города.
Управляющий партнер «Архтрансавто» Константин Архангельский сообщил, что до конца 2018 года предприятие-перевозчик закупит еще одну большую партию белорусских автобусов.
— Выход автобусов МАЗ на линию составляет 95-98 процентов. По опыту Северодвинска за пять лет эксплуатации по техническим причинам не было потеряно ни одной машины, — подчеркнул Константин Архангельский.
Отметим, что товарооборот между Архангельской областью и Беларусью постоянно растет. Только за первые месяцы 2018 года он увеличился на 11,5 процента.
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