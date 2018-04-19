Сервисный центр по обслуживанию белорусских автобусов планируется открыть в Архангельске

ТАСС , 19 апреля. Полноценный сервисный центр по обслуживанию городских автобусов марки «МАЗ» может открыться в столице Архангельской области . Перспективы развития экономического сотрудничества в области транспорта между Белоруссией и Поморьем обсуждалась в ходе визита руководителя отделения посольства Республики Беларусь в Санкт-Петербурге Игоря Заломая в Архангельск

Белорусский дипломат отметил рост интенсивности торговли между Архангельском и белорусскими компаниями. В качестве примера он отметил, что сразу десять новых автобусов «МАЗ» сейчас используются на улицах столицы Поморья.

"Планируется, что следующим этапом взаимодействия должно стать решение об организации в Архангельске полноценного сервисного центра, работники которого смогут пройти соответствующее обучение на «МАЗе», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что белорусская сторона может оказать Архангельску помощь в формировании информационно закрытой цепочки по движению транспорта: когда пассажир с помощью электронных табло на остановках может иметь точную информацию о прибытии и отправлении автобусов.

"В этом направлении Белоруссия также готова оказать Архангельску помощь, подключив к работе производителей соответствующего оборудования и учтя все нюансы дорожного движения в нашем городе", — говорится в сообщении.