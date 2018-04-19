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Беларусь будет поставлять в Молдову троллейбусы и тракторы
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Беларусь будет поставлять в Молдову троллейбусы и тракторы 

Мир24 1 час назад
На форуме в Кишиневе главы крупнейших предприятий Молдовы и Беларуси подписали более десятка контрактов. Так, полтысячи белорусских тракторов и 20 троллейбусов получат молдавские номера.
В скором времени в стране появятся и белорусские автобусы. Их сборку руководство Минского автомобильного завода планирует наладить в Кишиневе. Таким образом в столице создадут более двухсот рабочих мест.
«Если будет принято решение производить только пассажирскую технику, то это будет где-то до 200 рабочих мест. Если будет принято решение производить и коммунальную технику— то это уже будет 300-350 рабочих мест. Учитывая то, что Молдова подписала ряд соглашений о зоне свободной торговли, то мы заинтересованы в том, чтобы здесь собирали нашу технику. И реализовывать ее будем не только в Молдове, но и в тех странах, с которыми подписано соглашение», — сказал генеральный директор холдинга МАЗ Дмитрий Катеринич.
Беларусь входит в список 10 главных экономических партнеров Молдовы. Такие данные приводит Министерство экономики страны.
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