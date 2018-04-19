Два члена экипажа судна «Норд» выехали с Украины в Белоруссию 

Помощник председателя главы Госпогранслужбы заявил, что моряки покинули страну обманным путем
Два члена команды задержанного на Украине крымского рыболовецкого сейнера «Норд» смогли выехать в Белоруссию, сообщил в Facebook помощник председателя главы украинской Госпогранслужбы, пресс-секретарь Олег Слободян.
По его словам, крымчане покинули страну обманным путем. Семерым морякам отказали в выезде, отметил Слободян.
Судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками в конце марта. На борту было десять членов экипажа, включая капитана, которые являются гражданами РФ, получившими российские паспорта в Керчи.