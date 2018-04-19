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Москва и Минск прорабатывают порядок пересечения границы иностранцами
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Москва и Минск прорабатывают порядок пересечения границы иностранцами 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Москва и Минск в преддверии чемпионата мира по футболу в РФ прорабатывают порядок пересечения границы между Россией и Беларусью иностранцами и обладателями карт зрителя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой.
"Мы придаем большое значение успешному проведению чемпионата мира в 2018 году, комфортному въезду и пребыванию гостей этого мероприятия. В настоящее время порядок пересечения государственной границы между Россией и Республикой Беларусь иностранными гражданами и лицами без гражданства, обладателями персонифицированных карт зрителя прорабатывается российскими компетентными ведомствами в контакте с белорусской стороной", — отметила она.
Дипломат подчеркнула, что в ближайшее время будет организовано широкое информирование зрителей чемпионата по вопросам, касающимся порядка пересечения российско-белорусской границы.
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