Москва и Минск прорабатывают порядок пересечения границы иностранцами

Москва и Минск в преддверии чемпионата мира по футболу в РФ прорабатывают порядок пересечения границы между Россией и Беларусью иностранцами и обладателями карт зрителя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"Мы придаем большое значение успешному проведению чемпионата мира в 2018 году, комфортному въезду и пребыванию гостей этого мероприятия. В настоящее время порядок пересечения государственной границы между Россией и Республикой Беларусь иностранными гражданами и лицами без гражданства, обладателями персонифицированных карт зрителя прорабатывается российскими компетентными ведомствами в контакте с белорусской стороной", — отметила она.

Дипломат подчеркнула, что в ближайшее время будет организовано широкое информирование зрителей чемпионата по вопросам, касающимся порядка пересечения российско-белорусской границы.