Лукашенко предложил Филипу строить в Молдове дороги на полвека

«Самая лучшая агитация — это показать кусок дороги, который мы можем для вас построить. Я предлагаю в бетонном исполнении, мы сейчас в Беларуси этой темой болеем. Это на полвека. Столько держится бетонная дорога», — сказал Лукашенко на совместной пресс-конференции.

Он добавил, что в Беларуси уже освоили такую технологию строительства дорог. Она на 7-10% дороже асфальтирования, но такие дороги намного долговечнее.

Павел Филип отметил, что белорусские компании подали заявки на тендеры по ремонту и строительству дорог в Молдове . Совместные проекты будут обсуждаться на заседании межправительственной комиссии в июне.

Президент Беларуси приехал в Молдову с официальным визитом. Ранее он встретился с главой республики Игорем Додоном . Главы государств договорились укреплять взаимовыгодное сотрудничество, а также вместе дали старт посевной кампании, вспахали поле и посеяли кукурузу.

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