В Минске опровергли, что меняют закон о СМИ ради «фильтрации» информации

Ранее Белорусская ассоциация журналистов сообщила, что в стране готовятся поправки в закон о СМИ, которые, на ее взгляд, направлены на усиление контроля за интернет-сферой. По информации ассоциации, подготовленный законопроект допускает добровольную регистрацию интернет-ресурсов в качестве СМИ, «они и их сотрудники получат (в несколько урезанном виде) права традиционных СМИ, а остальные сайты тоже смогут работать, но без статуса СМИ». Поправками вводится обязательная идентификация лиц, размещающих материалы в интернет-ресурсах, в том числе комментаторов, и на форумах. Также допускается возможность блокировки соцсетей.

Нижняя палата белорусского парламента в четверг приняла в первом чтении изменения в закон о СМИ. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главная цель планируемых изменений — защитить людей от деструктивной информации.

"У нас сегодня в парламенте в первом чтении рассматривался закон о внесении изменений в закон «О средствах массовой информации». Мы не ставим перед собой цель… устройства всевозможных фильтров для интернет-контента, как это есть у наших некоторых партнеров, достаточно уважаемых. Но в то же время главная задача заключается в том, чтобы ответственность за распространяемую информацию была равная как для печатных, телевизионных СМИ, так и для сетевых, интернет-СМИ", — сказал Кобяков в четверг в Минске во время встречи c членами Совета руководителей государственных информационных агентств стран СНГ.

Он подчеркнул, что по силе своего воздействия на человека все эти виды СМИ равноценны. «А для определенных категорий населения, прежде всего молодежи, людей в возрасте до 30-35 лет, интернет-СМИ являются в большинстве своем и единым источником информации», — продолжил премьер.

Кобяков подчеркнул, что для современного человека получение достоверной и оперативной информации является одной из важнейших потребностей. При этом он сравнил СМИ «в случае негатива» по своему воздействию с оружием массового поражения. «Информация — это серьезный инструмент… Современные люди воспринимают мир… по „картинке“ в СМИ… Информация влияет не только на состояние мира и войны, но и на экономики, рынки как развитых, так и развивающихся стран», — сказал глава белорусского правительства.

"Мы уделяем в стране большое внимание тому, чтобы общество было своевременно и правильным образом информировано", — подчеркнул он.