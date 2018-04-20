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Оппозиционеры в Армении намерены в субботу возобновить акции протеста
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Оппозиционеры в Армении намерены в субботу возобновить акции протеста 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
ЕРЕВАН, 20 апр — РИА Новости. Участники митингов, выступающие против избрания в Армении на пост премьера экс-президента Сержа Саргсяна, намерены возобновить акции протеста в субботу утром, заявил лидер движения, оппозиционный депутат Никол Пашинян.
"Завтра мы начнем наши акции в 11.00 (10.00 мск). Мы проведем те же действия по блокированию дорог, что и сегодня, только более масштабно", — заявил Пашинян во время митинга на площади Республики. По его словам, после митинга состоится шествие по центральным улицам Еревана.
Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале «бархатной революции» в Армении.
Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. Ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.
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