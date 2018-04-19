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Эксперты проверили строительство БелАЭС
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Эксперты проверили строительство БелАЭС 

Мир24 1 час назад
Строительство Белорусской атомной электростанции идет по графику. Эксперты от Комитета Госконтроля Беларуси и Счетной палаты России побывали на объекте, сообщает «МИР 24».
Результаты совместной проверки специалисты двух ведомств обсудили 19 апреля в режиме видеоконференции.
«Сбоев, которые бы вызвали серьезные нарекания, нет. Сегодня на стройке освоено три миллиарда долларов США, из которых 2,5 миллиарда — это кредитные ресурсы Российской Федерации, выделенные на строительство АЭС», — подчеркнул председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь Леонид Анфимов.
Ввод первого энергоблока на Белорусской АЭС назначен на декабрь 2019 года, второго — на июль 2020 года.
Специалисты отметили, что проблем и с финансированием нет. Строительство АЭС обойдется Беларуси в 11 миллиардов долларов.
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