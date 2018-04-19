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В Минске заявили, что Украина не делала запросов по ситуации с членами экипажа судна «Норд»
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В Минске заявили, что Украина не делала запросов по ситуации с членами экипажа судна «Норд» 

RT на русском 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Госпогранслужба Украины не обращалась к властям Белоруссии в связи с тем, что два члена экипажа арестованного украинскими пограничниками судна «Норд» якобы незаконно пересекли украинско-белорусскую границу. Об этом сообщил официальный представитель погранкомитета Антон Бычковский.
«Украинская сторона в государственных пограничный комитет не обращалась по данному вопросу», — цитирует Бычковского РИА Новости.
Он отметил, что 19 апреля при оформлении граждан, прибывавших рейсами с Украины, «проблемных вопросов не возникало».
Ранее на Украине сообщили, что два члена экипажа судна «Норд» выехали в Белоруссию.
RT на русском: последние новости
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 Ещё 2 источника 
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