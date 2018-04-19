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Политолог: Закон о СМС-идентификации Лукашенко нужен для выявления хейтеров
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Политолог: Закон о СМС-идентификации Лукашенко нужен для выявления хейтеров 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Белоруссии в первом чтении принят подготовленный министерством информации республики законопроект, вводящий идентификацию комментаторов на интернет-сайтах с помощью SMS, а также обязательную модерацию форумов. Санкции за нарушение закона предусматривают блокировку соцсетей и ограничение доступа к интернет-ресурсам во внесудебном порядке.
Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский объяснил НСН причины ужесточения регулирования интернета в стране.
«В Беларуси интернет-ресурсы не регулируются, как печатные СМИ, телевидение и радио. Следует понимать, что основные белорусские информационные интернет-ресурсы — это бывшие доски объявлений. Сначала они торговали в интернете ширпотребом и запчастями. Потом на этих досках появились блогерские площадки.
И далее естественный ход событий привёл к тому, что эти доски объявлений стали публиковать новости и комментарии. То есть присвоили себе функции СМИ, юридически таковыми не являясь. В белорусском законе образовались лакуны, которые сейчас и стремится заткнуть белорусское государство. С присущей ему грацией и административным восторгом.
Что касается требования деанонимизации авторов и комментаторов в интернете, это тоже неслучайно. Дело в том, что вся антилукашенковская оппозиция сосредоточена в местном сегменте интернета, в «Байнете», — пояснил Зимовский.
«В нем очень много анонимных хейтеров, которые сеют ненависть и призывы к уничтожению власти. Делают это открыто и с удовольствием. Оскорбляют президента, издеваются над органами правопорядка, трясут грязным бельишком местного руководства, реализуют компромат местных чиновников друг на друга. И все это никак нельзя прекратить, а местная пропаганда бессильна что-либо противопоставить. Просто потому, что в интернете белорусская пропаганда отсутствует как таковая. И напротив, там полностью заправляет белорусская оппозиция. А на установку «Большого белорусского файрвола» нет ни денег, ни интеллектуальных мощностей. Поэтому вопрос решается в административном порядке. В частности, вводится такая законодательная норма, когда комментаторы на различных ресурсах должны будут регистрироваться с помощью СМС», — добавил политолог.
Что касается Telegram, то его в Белоруссии не трогали, отметил он.
«Во-первых, в России блокировка происходит по суду. В Беларуси применяется внесудебный метод, без всей этой возни с адвокатами, просто решением какого-нибудь клерка. Конкретно месенджер Telegram не пугает белорусские власти, поскольку в Беларуси практически отсутствует такое явление, как анонимные Telegram-каналы.
Во-вторых, белорусские пользователи интернета массово обращаются за информацией к российским источникам, например, к НСН. Посещаемость российских информационных ресурсов пользователями из Беларуси примерно в два с половиной раза выше, чем посещаемость ими же собственно белорусских интернет-СМИ и ресурсов вообще. Да и в самой Беларуси наибольшей популярностью пользуются информационные интернет-ресурсы на основе российских зонтичных проектов.
То же самое, кстати, и с местным телевидением, там на отдельных местных телеканалах объём российского контента доходит до 98%. Поэтому приказано, чтобы не менее 30% контента телеканалов было белорусского производства.
Ну, и last but not least, собственно белорусские оппозиционные интернет-ресурсы не являются оппозиционными в классическом понимании это слова. В их повестке дня уже лет 10 отсутствует тема борьбы с «кровавым режимом». Поэтому все поправки в белорусский закон о СМИ направлены на обнуление возни тех неугомонных белорусов, которые ещё ведут против Лукашенко свои «микровендетты» путём анонимных комментариев», — уточнил собеседник НСН.
Ранее Зимовский рассказал НСН, почему курировать вопросы идеологии в Белоруссии был назначен выходец из вооруженных сил.
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