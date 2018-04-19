На Нововоронежскую АЭС прибыли специалисты строящейся Белорусской АЭС 

18 апреля делегация во главе с заместителем генерального директора РУП «Белорусская АЭС» Евгением Червяковым встретились с заместителем директора НВ АЭС по экономике и финансам Николаем Нетягой в ходе рабочего визита.
— Мы ещё не завершили строительство энергоблока и только начинаем подходить к следующему этапу — началу эксплуатации, — комментирует Евгений Червяков, — и нам нужно знать, как организованы различные сферы «жизни» атомных станций в России. Сегодняшний визит посвящён экономическому блоку. В его рамках мы пообщаемся с представителями бухгалтерии, планово-экономического отдела, отдела организации и оплаты труда. Я уверен: мы получим ответы на все интересующие нас вопросы от нововоронежских коллег.
В ходе двухдневного визита белорусские атомщики планируют посетить основные объекты энергоблока № 6 Нововоронежской АЭС.
Белорусская АЭС строится в Островецком районе Гродненской области. Она будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью до 2,4 тыс. МВт. Для строительства первой АЭС в Республике Беларусь выбран инновационный проект с реакторами ВВЭР-1200 поколения «3+».