В Белоруссии предложили SMS-идентификацию блогеров

Министр информации Белоруссии Александр Карлюкевич заявил, что власти предлагают идентифицировать комментаторов на интернет-ресурсах с помощью SMS-сообщений.

«Идентификация пользователей будет реализована владельцем интернет-ресурса. Возможно, введением телефонной SMS-идентификации. Такая практика тоже есть», — заявил Карлюкевич, передает «Интерфакс»

По его словам, комментаторам будут отправлять SMS-сообщения со специальным кодом. Он отметил, что идентификация может осуществляться и по другим каналам коммуникации.

Подзаконный акт собираются подготовить после принятия законопроекта, которым предусматривается внесение ряда изменений в работу СМИ.

Законопроект в палате представителей нацсобрания приняли в четверг в первом чтении практически единогласно.

Напомним, в 2012 году в Белоруссии вступило в действие более жесткое законодательство в области регулирования интернета.