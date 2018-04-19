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В Белоруссии предложили SMS-идентификацию блогеров
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В Белоруссии предложили SMS-идентификацию блогеров 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Министр информации Белоруссии Александр Карлюкевич заявил, что власти предлагают идентифицировать комментаторов на интернет-ресурсах с помощью SMS-сообщений.
«Идентификация пользователей будет реализована владельцем интернет-ресурса. Возможно, введением телефонной SMS-идентификации. Такая практика тоже есть», — заявил Карлюкевич, передает «Интерфакс».
По его словам, комментаторам будут отправлять SMS-сообщения со специальным кодом. Он отметил, что идентификация может осуществляться и по другим каналам коммуникации.
Подзаконный акт собираются подготовить после принятия законопроекта, которым предусматривается внесение ряда изменений в работу СМИ.
Законопроект в палате представителей нацсобрания приняли в четверг в первом чтении практически единогласно.
Напомним, в 2012 году в Белоруссии вступило в действие более жесткое законодательство в области регулирования интернета.
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